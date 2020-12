Acht Virus-​​Varianten sind in Luxemburg aktiv

Acht Varianten des Coronavirus sind in Luxemburg im Umlauf. Die Mutation, die sich in den letzten Tagen in Großbritannien ausgebreitet hat, steht vorerst aber nicht auf dieser Liste. «Wir sequenzieren derzeit Proben aus Woche 50 vom 7. bis zum 13. Dezember, um das Auftreten dieser Variante in Luxemburg zu untersuchen», sagt Dr. Tamir Abdelrahman, Leiter der mikrobiologischen Abteilung desNationalen Gesundheitslabors (LNS), am Mittwochabend im Gespräch mit L'essentiel.

Seite Abteilung nimmt Proben des Virus, um festzustellen, welche Stämme im Land zirkulieren. Seit dem ersten Patienten, der am 29. Februar in Luxemburg entdeckt wurde, sind 2931 Proben auf diese Weise analysiert worden, davon 2189 seit Anfang Oktober. «Wir haben in Woche 48 acht Varianten identifiziert, die hierzulande auftreten. Die Daten bestätigen die seit Anfang September gemachten Beobachtungen zu den drei wichtigsten zirkulierenden Stämmen», erklärt das LNS.

Belgisch-Niederländischer Virus

So verschwand eine niederländische Linie des Virus, die weit verbreitet war, und wurde durch einen anderen Stamm aus Belgien und den Niederlanden ersetzt. Auf ihn gehen 28 Prozent der getesteten Proben zurück. Die anderen Hauptstämme machen 36 Prozent und 24 Prozent der Fälle aus, die restlichen fünf teilen sich die restlichen 12 Prozent.

Das LNS sequenziert derzeit 5 bis 10 Prozent der Fälle, mit dem Ziel, die Proben aller positiven Patienten, die ab dem kommenden Januar ins Krankenhaus eingeliefert werden, zu analysieren. «Luxemburgs Reaktion auf die Pandemie wurde international anerkannt und die Sequenzierung ist Teil dieser Anerkennung». Außerdem hat das LNS kürzlich ein Automatisierungssystem auf den Weg gebracht, mit dem es seine Kapazitäten in Sachen Sequenzierung erhöhen kann.

(jw/L'essentiel)