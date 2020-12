Luxemburgs Kampf gegen das HI-​​Virus ist erfolgreich

Seit 2018 ist der Ausbruch an HIV-Infektionen unter Drogensüchtigen in Luxemburg quasi gestoppt. Dies teilen das Gesundheitsministerium, die HIV-Beratung des Roten Kreuz und das Ministerium für Entwicklungshilfe in einer gemeinsamen Erklärung mit und beziehen sich dabei auf den Tätigkeitsbericht des Aids-Kontrollausschusses aus dem Jahr 2019, der am 16. November veröffentlicht wurde.

Dieser zeige, dass der Ausbruch der Epidemie unter Drogenkonsumenten, den Luxemburg zwischen 2015 und 2017 erlebte, seit 2018 unterbunden wurde. Demnach wurden seitdem nur drei Fälle von HIV-Infektionen durch Drogenkonsum in den neuen Räumlichkeiten des Service nationale des maladies infectieuses (SNMI) im Jahr 2019 registriert – alles wohl Infektionen vor 2019.

Luxemburgisches Modell dient als Beispiel in Europa

Grund hierfür seien die Gemeinschaftsprojekte und große Anstrengungen an Luxemburgs Drogenhilfezentren, um die Testabdeckung, die Mittel zur Prävention und Schadensminderung sowie den Zugang zu antiretroviraler Behandlung für diese gefährdete und prekäre Bevölkerungsgruppe zu verbessern.

Wie es in der Mitteilung heißt, sei Luxemburg der einzige Mitgliedstaat, der die WHO-Zielvorgaben erfüllt – sowohl für den Spritzentausch (mindestens 200 sterile Spritzen pro Drogenkonsument) und für die Abdeckung der Opioidsubstitution (mindestens 40 Prozent der Hochrisiko-Opiatkonsumenten erhalten eine Substitutionsbehandlung). So hat die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht auch das luxemburgische Modell der gemeindenahen Pflege als Beispiel für bewährte Praktiken in Europa im Jahr 2019 ausgewählt.

(aub/L'essentiel)