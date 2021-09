Kläranlagen wurden teils komplett überflutet

Kaputte Straßen, beschädigte Schienennetze, Stromausfälle und: kein sauberes Trinkwasser. Die Überschwemmungen vom 14. und 15. Juli haben ganze Teile des Landes lahm gelegt und das Leben vieler Menschen in ihren Grundbedürfnissen eingeschränkt.

Allein in Luxemburg haben die Überschwemmungen vier Kläranlagen stark getroffen und Schäden in die Millionenhöhe verursacht, wie Umweltministern Carole Dieschbourg in ihrer Antwort auf die Anfrage des Abgeordneten Gusty Graas (DP) erklärt. Diese würden auch das Ausmaß der Überschwemmungen zeigen, zumal die Kläranlagen für ein Jahrhundert-Hochwasser geplant und gebaut worden wären.

Bildstrecke: Überflutungen lösen eine Welle der Solidarität aus





Dennoch wurde ein Teil der Kläranlage von Bettemburg überflutet. Die Kläranlagen in Echternach, Rosport und Moersdorf standen sogar komplett unter Wasser, sodass der größte Teil der elektrischen, technischen und elektromechanischen Anlagen zerstört wurde. Zwar konnte die mechanische Abwasserreinigung meist nach zwei Tagen wieder aufgenommen werden, die Aufnahme der biologischen Abwasserreinigung aber dauerte teils eine Woche – unter provisorischen Bedingungen, weil auch die meisten Ersatzteile den Fluten zum Opfer gefallen waren. Diese gelte es in den kommenden Wochen und Monaten zu ersetzen.

Auswirkungen auf die Umwelt nicht abzuschätzen

Die Auswirkungen auf die Umwelt seien allerdings nicht abzuschätzen, wie aus der Antwort der Ministerin hervorgeht. Denn Wasserproben hätten während der Überschwemmungen weder aus den Kläranlagen, den Vorflutern oder den Flüssen entnommen werden können – aus Sicherheitsgründen. Angesichts der vielen Faktoren wie der hohen Abflüsse in den Wasserläufen, der Überläufe der Abwassernetze und der Überflutung von Kellern und Abwasserkanälen sei eine Interpretation und Bewertung der Verschmutzung deshalb unmöglich.

Schäden in Millionenhöhe

Auch die finanziellen Schäden seien noch nicht erfasst. Es müsse vor allem festgestellt werden, ob die Geräte «einfach» repariert werden können oder ob sie ersetzt werden müssen. Nach vorläufigen Schätzungen geht das Umweltministerium bei der Kläranlage Echternach von einem Schaden in Höhe von zwei Millionen Euro aus. Für die Anlagen in Rosport und Moersdorf liegen die Schäden bei jeweils etwa 500.000 Euro. Hinzu kommen Schäden an den Netzeinrichtungen, wie Pumpstationen, Regenwasserbecken oder Sammelbecken.

(L'essentiel)