Das Eigenheim wird zum Familien-​​Albtraum

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Familie Ferreira durchlebt seit etwas mehr als einem einen wahren Albtraum. Nach dem Kauf eines Hauses in Belval wurden die Renovierungsarbeiten nicht rechtzeitig fertiggestellt. Die Familie war gezwungen für sechs Monate in der Garage ihres ehemaligen Hauses in Differdingen zu wohnen. Die Mutter der Familie erinnert sich: «Die Matratzen lagen auf dem Boden, wir hatten keinen Platz zum Kochen. Nur durch die Hilfe eines Nachbarn konnten wir diese Zeit überstehen.»

Als die Ferreiras dann die Garage verlassen musste, traf das Unglück sie ein zweites Mal. Die Familie musste in das unfertige Haus einziehen. «Wir hatten nicht mal eine Toilette. Wir mussten Eimer verwenden», beschreibt Liliana die Zustände in ihrem neuen Haus. Keine Heizung, kein fließendes Wasser, das Paar ist auf die Gemeinde Sanem angewiesen, um Arbeiten im Inneren des Hauses durchzuführen.

Als letzten Ausweg entschied sich die Familie, ihre Geschichte über soziale Netzwerke zu erzählen. «Viele Menschen wollten uns helfen und haben sogar die Gemeinde kontaktiert», sagt die Mutter von zwei Jungen im Alter von 11 und 17 Jahren.

(am/L'essentiel)