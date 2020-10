Die AMMD befürchtet einen Systemkollaps

Die Ärzte- und Zahnärztekammer in Luxemburg (AMMD) rechnet mit einer «wachsenden Zahl von Patienten, die einen Krankenhausaufenthalt oder sogar eine Intensivstation benötigen». Vor diesem Hintergrund bedauert die AMMD in einer Pressemitteilung am Donnerstag, dass «die Vorschläge von Vertretern der Ärzteschaft nicht ernst genommen werden», obwohl auch die Behörden einen Mangel an medizinischem Personal befürchten.

Die AMMD fordert, die Beschäftigten in Gesundheitsberufen in Krankenhäusern von «administrativen Aufgaben» zu befreien und ihnen «weitestgehend» klinische Aufgaben zu übertragen. Zudem ist die AMMD der Ansicht, dass «unverzüglich eine Erhebung der Gesundheitsberufe durchgeführt werden sollte», um «alle Humanressourcen zu ermitteln, die sowohl lokal als auch national neu zugewiesen werden können». Dies sei «im Hinblick auf die Erhaltung der öffentlichen Gesundheit absolut notwendig». Zudem sei es effizienter, Covid-19-Patienten an einem Ort konzentriert werden.

Der Verband bedauert die «starre» Haltung einiger Krankenhauseinrichtungen bezüglich der Frage «einer intelligenteren Reorganisation des Krankenhaussektors». Sie fordert, dass diese Einrichtungen «ihre Organisationspläne mit den Aufgaben und Kompetenzen aller Gesundheitsberufe transparent machen». Ohne ein Überdenken des derzeit geltenden Pandemie-Management-Modells sei «die Gefahr eines Zusammenbruchs unseres Gesundheitssystems sehr real».

(mc/L'essentiel)