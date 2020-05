Nur drei Prozent arbeiten in der Lebensmittelindustrie

Der Nahrungsmittelsektor macht nur drei Prozent der Gesamtbeschäftigung des Landes aus, so eine am Freitag veröffentlichte Eurostat-Studie. Dies ist die niedrigste Rate in der Europäischen Union, gleichauf mit Schweden und knapp hinter Dänemark (vier Prozent), so das Europäische Statistikinstitut.

Damit liegt Luxemburg deutlich unter dem europäischen Durchschnitt von acht Prozent, so die Studie, die auf Daten aus dem Jahr 2019 basiert. In diesem Sektor sind Männer sowohl in Luxemburg (69 Prozent) als auch in der EU (59 Prozent) in der Mehrheit. Fast die Hälfte der Beschäftigten (46 Prozent) arbeitet in der landwirtschaftlichen oder tierischen Produktion, während die anderen in der Fertigung (26 Prozent) oder im Verkauf in Fachgeschäften (15 Prozent) tätig sind.

Der Anteil des Nahrungsmittelsektors an der Gesamtbeschäftigung ist in den Ländern mit dem niedrigsten Einkommen am höchsten. Dies sind Rumänien (23 Prozent) und Griechenland (18 Prozent).

(L'essentiel)