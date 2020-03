Schwangere sind durch Covid-​​19 nicht gefährdeter

«Warum gehören Schwangere nicht zur Coronavirus-Risikogruppe*?». Diese Frage stellen sich bestimmt zahlreiche Frauen, wie auch eine L'essentiel-Leserin. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums «scheinen Schwangere nach bisherigen Erkenntnissen kein erhöhtes Risiko gegenüber nicht schwangeren Frauen zu haben». Es gebe aktuell keinen Hinweis darauf, dass das Covid-19 zu Fehlbildungen des Ungeborenen oder einer Frühgeburt führt. Schwangere profitieren daher von keinen zusätzlichen Schutzmaßnahmen, die über die üblicherweise während der Schwangerschaft empfohlenen Maßnahmen hinausgehen. Demzufolge haben sie keinen Anspruch auf Sonderleistungen, wie zum Beispiel die Lieferung von Grundbedarfsgütern nach Hause – wie sie von Letzshop.lu angeboten wird.

Was geschieht wenn eine schwangere Frau infiziert ist?



Eine asymptomatische Schwangere, die auf das Covid-19 positiv getestet wird, muss nach Angaben der «Société luxembourgeoise de gynécologie et d'obstétrique (SLGO) für mindestens 14 Tage zu Hause isoliert bleiben. Diese sowie schwangere Frauen, die sich von einer Coronavirusinfektion erholt haben, sollten ebenfalls per Ultraschall überwacht werden.



Eine symptomatische Schwangere mit einer Covid-19-Lungenentzündung muss in einer spezialisierten Pflegestation behandelt werden, so die SLGO.



Bei einer Schwangeren mit bestätigter Coronavirusinfektion, sollte der Entbindungstermin entsprechend zum Ende der Schwangerschaft, zum Gesundheitszustand von Mutter und Kind, sowie zu den Entbindungsbedingungen festgelegt werden.



Neugeborene deren Mütter mit dem Covid-19 infiziert sind, werden für mindestens 14 Tage isoliert oder bis der Virusträger nicht mehr vorhanden ist. Während dieser Zeit, wird «direktes» Stillen nicht empfohlen.







Außerdem stellte sich die Frage, welche Maßnahmen während der Isolationsphase getroffen werden, um die Sicherheit von Mutter und Kind zu gewährleisten. Auf der Webseite des Verbands Luxemburgischer Gynäkologen (SLGO) heißt es, dass sich Gynäkologen sowie das gesamte medizinische Personal «bemühen, um sowohl die Grund- als auch die Notversorgung ihrer Patienten sicherzustellen».

Einrichtung einer Hotline

Laut SLGO sollte in jeder Arztpraxis eine medizinische Hotline eingerichtet werden, um Patientinnen bei dringenden – oder nicht so dringenden – Fragen telefonische Beratung anbieten zu können. Somit hätten Frauenärzte weiterhin die Möglichkeit, Schwangeren eine geburtshilfliche Betreuung anzubieten. Im Notfall kann der Gynäkologe die Frauen an Spezialisten weiterleiten.

In der Poliklinik werden Patientinnen, die sich in einer Notfallsituation befinden, direkt behandelt.

*Zur Risikogruppe gehören Personen, die mehr als 65 Jahre alt sind oder bereits an einer der folgenden Krankheiten leiden: Diabetes, Herzkreislaufkrankheiten, chronische Atemwegserkrankungen, Krebs, sowie Krankheits- oder therapiebedingte Immunschwäche.

