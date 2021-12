Drei weitere Fälle von Vogelgrippe festgestellt

In Luxemburg sind in Remerschen drei weitere Fälle von Vogelgrippe (Virus vom Typ H5N1) bei Wildgänsen entdeckt worden, wie das Landwirtschaftsministerium am Montag mitteilte. Zuvor wurde das Virus bereits im September in Olingen und Ende November in Remich und Wintringen bestätigt.

Um zu verhindern, dass das Virus in die Geflügelbestände eingeschleppt wird, werden die Ende November eingeführten Maßnahmen bis auf weiteres in ganz Luxemburg beibehalten, fügte das Ministerium hinzu. Das Füttern und Tränken müsse beispielsweise in Räumen erfolgen, die für Wildvögel nicht zugänglich sind. Außerdem müsse das Geflügel in geschlossenen Räumen gehalten werden. «Je nachdem, wie sich die Krankheit entwickelt, werden die Maßnahmen aktualisiert», heißt es in der Mitteilung weiter.

Krankheit ohne Risiko für den Menschen

Außerdem wird empfohlen, tote oder kranke Wasservögel (wie Gänse, Enten, Schwäne) nicht zu berühren und den Fall der Veterinärbehörde zu melden (E-Mail: info@asv.etat.lu oder Tel. 247-82539). Das Landwirtschaftsministerium erinnert gleichzeitig daran, dass die Vogelgrippe eine Tierkrankheit ist, die keine Auswirkungen auf den Menschen hat, und dass der Verzehr von Fleisch und Eiern für die öffentliche Gesundheit unbedenklich ist.

Als die Vogelgrippe 2017 in Luxemburg aufgetreten war, hatte die Krankheit Geflügelfarmen in Keispelt, Niederfeulen, Schrassig und Rollingen befallen. Alle Tiere mussten damals eingeschläfert werden.

(L'essentiel)