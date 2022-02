«Care» sammelt Spenden für Nothilfe in Ukraine

Aufgrund des Angriffs Russlands auf die Ukraine hat die luxemburgische Hilfsorganisation «Care» gemeinsam mit der osteuropäischen Nichtregierungsorganisation «People in Need» ein Programm zur Soforthilfe gestartet.

Wie der Verein mitteilt, habe sich die Situation durch beschädigte Infrastruktur sowie mangelnde Versorgung mit Wasser und Lebensmitteln nach der jüngsten Eskalation von Gewalt für Millionen von Menschen dramatisch verschlechtert. Die Corona-Pandemie verschärfe die Situation zusätzlich.

« Menschen leiden seit acht Jahren »

«Seit dem Morgen des 24. Februars verändert sich die Lage rasant. Der Bedarf an schneller Nothilfe steigt in einem sich zuspitzenden Konflikt, der auf dem Rücken von Millionen von Zivilistinnen und Zivilisten ausgetragen wird», erklärt Care-Direktor Frédéric Haupert: «Menschen suchen Schutz und flüchten über die Grenzen in europäische Nachbarländer. Es ist unsere Pflicht, ihnen beizustehen und zu helfen.»

Um dringende Bedürfnisse decken zu können, sollen die vom Krieg betroffenen Menschen finanzielle sowie psychosoziale Unterstützung erhalten. «Der Krieg rückt eine bislang weitgehend vergessene humanitäre Krise in den Blickpunkt der Weltöffentlichkeit. Die Bevölkerung im Osten der Ukraine leidet schon seit bald acht Jahren unter dem Konflikt», so Haupert.

Spendenaufruf «Care» bittet um Spenden, um die Hilfe schnell weiter ausbauen zu können. Alle Informationen hierzu sind auf der Website der Hilfsorganisation zu finden.

(sw/L'essentiel)