«Taverne Victor Hugo» mit Preis ausgezeichnet

«Es geht nicht um einen Geschäftsplan oder um Gewinnmaximierung. Es geht bei dieser Geschichte um Herz und Mut.» Tania Guillot Da Cruz, Gründerin des Restaurants La Taverne Victor Hugo in Altwies, konnte die Mitarbeiter von Foyer am Ende überzeugen, die sie zur Gewinnerin des erstmals von der Versicherungsgruppe ausgeschriebenen Mikrofinanzpreises kürten. «Das Gasthaus ist eine Geschichte über die Freundschaft zwischen zwei Frauen, die den Mut hatten, ihren Traum zu verwirklichen», begründete Peter Vermeulen, Leiter von RSE Foyer, die Entscheidung.

Die anderen vier Finalisten



-Dominique Delly mit ihrem Paketzustellunternehmen Transport Express

-Dorothy Germaine mit ihrem Wellness-Salon Spa Escape

-Maida Halilovic mit dem Arbeitsraum für Künstler und Designer Am Gronn

-Duarte Nuno Monteiro Da Silva mit dem Personenbeförderungsunternehmen E_LuxVtc

Der Preis, der im vergangenen November in Zusammenarbeit mit dem Kreditinstitut Microlux ins Leben gerufen wurde, zeichnet ein Mikrofinanzprojekt in Luxemburg aus. Fünf von Microlux unterstützte Kleinunternehmer (siehe Infobox) sind in die Vorauswahl gekommen und stellten ihr Projekt in einem mehrminütigen Pitch auf der CSR-Messe am 29. November vor. Ziel dieser Auszeichnung ist die Förderung von Gründunsgprojekten im Großherzogtum.

(L'essentiel)