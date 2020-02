Hochwasser-​​Lage beruhigt sich langsam

Die Hochwasser-Lage in Luxemburg entspannt sich am Mittwochmorgen langsam. Zum ersten Mal seit Tagen sinken die Pegel der meisten Flüsse wieder, wie der Website des Umweltministeriums zu entnehmen ist. So fiel der Pegel sowohl an der Alzette in Ettelbrück als auch an der Sauer in Diekirch in der Nacht wieder unter den «Cote d'alerte».

Lediglich an der Mosel bleibt die Lage angespannt. Auch am Mittwochmorgen klettern die Pegel weiter. Mit dem Scheitelpunkt wird in der Nacht zum Donnerstag gerechnet, ab dann sollen die Pegel langsam wieder absinken, wie der Hochwassermeldedienst mitteilte. An den französischen Messstationen ist diese Entwicklung bereits zu beobachten.

(L'essentiel)