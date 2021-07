Abschlepp-​​Platz im Süden Luxemburgs nicht in Sicht

Bei illegalem Parken im Süden Luxemburgs werden Fahrzeuge zwar von der Polizei durch eine Radsperre blockiert, aber nicht abgeschleppt. Die Rue Barbourg in Esch/Alzette gilt als gutes Beispiel dafür. Doch warum ist das so? «Im Süden Luxemburgs gibt es immer noch kein Abstellplatz für amtlich abgeschleppte Fahrzeuge», lautete die Antwort von Henri Kox, Minister für innere Sicherheit, auf die parlamentarische Frage vom CSV-Abgeordneten Georges Mischo. Derzeit gibt es in Luxemburg nur zwei Abschleppplätze: Am Findel (etwa 200 Meter von der Polizeidienststelle) und in Colmar-Berg.

«Das ist viel zu wenig, um den aktuellen Bedarf der beiden Regionen abzudecken», so Kox. Der Abstellbedarf der südwestlichen Regionaldirektion übersteige dementsprechend die verfügbaren Kapazitäten. Zumal eine kurzfristige Erweiterung des Abstellplatzes am Findel – ein Gelände, das von der Polizei verwaltet wird – «nicht realisierbar ist», so der Minister. Das Ministerium für Mobilität und öffentliche Arbeiten arbeite weiterhin an einer Lösung für den Standort Raemerich.

Der ehemalige Abstellplatz in Esch/Alzette wurde am 14. August 2020 aus Sicherheitsgründen stillgelegt. Wer sein Auto auf einem Abstellplatz abholen möchte, muss übrigens rund 250 Euro auf den Tisch legen. In Luxemburg hat ein Parksünder neben Abschleppkosten – je nach Wochentag und Tageszeit können bis zu 190 Euro verrechnet werden – und Verwarnungsgeld von bis zu 145 Euro auch noch Abstellplatzgebühren in Höhe von 40 Euro pro Tag zu entrichten. Fahrzeuge, die nicht mehr abgeholt werden, werden auf Verordnung der Staatsanwaltschaft versteigert. Es ist außerdem zu beachten, dass seit 2019 falschgeparkte Fahrzeuge auf Autobahnen und Landesstraßen bereits nach 24 Stunden abgeschleppt werden.

(ol/L'essentiel )