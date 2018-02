«In allen Zügen ist mit Verspätungen zu rechnen»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Freitagmorgen kam es im Bahnverkehr in Luxemburg erneut zu Verzögerungen. Es sei «in allen Zügen mit Verspätungen zu rechnen», hieß es um 7.30 Uhr auf dem Twitter-Account CFL Infos. Auch im Bahnverbund TER Grand Est mussten Pendler in Richtung Luxemburg mit Wartezeiten rechnen.

Grund für die Verzögerungen war eine technische Panne eines Zuges am Hauptbahnhof. «Aufgrund der zentralen Lage des Hauptbahnhofs hat sich die auf die technische Panne folgende Verspätung negativ auf die Situation im gesamten Schienennetz ausgewirkt», sagte ein Sprecher der CFL.

Auf der Nordstrecke mussten Pendler ebenfalls mehr Zeit einplanen, weil es an einem Bahnübergang in Schieren zu einem technischen Problem gekommen war.

#CFLINFOSALL Trains retardés.

Pour une raison opérationnelle en gare de Luxembourg, des retards sont à prévoir sur tous les trains. — CFLinfos (@CFLinfos) 2. Februar 2018

#CFLINFOS10 Retard du train RB 3532.

Suite à une panne technique au passage à niveau situé à Schieren, le train RB 3532 (Diekirch-Luxembourg, arrivée prévue 08:05 à Luxembourg) circule avec du retard. — CFLinfos (@CFLinfos) 2. Februar 2018

️????#RadioTraficMetzLux



⚠️ Suite à un encombrement de la gare du Luxembourg, il vous faut prévoir des retards sur vos #TERMetzLux. — TER Grand Est (@TERGrandEst) 2. Februar 2018

(L'essentiel)