Am Wochenende wird's wieder sonnig und warm

Laut Meteoboulaide stehen uns schöne Tage bevor, umso schöner, da diese auf ein Wochenende fallen: Da erneut ein Hochdruckgebiet Einzug ins Großherzogtum hält, wird es am Wochenende sonnig und überdurchschnittlich warm. Nur in den Morgenstunden können sich noch Nebelfelder halten und nachts sinken die Temperaturen wieder bis an den Gefrierpunkt herab.

Am Freitag bleibt es zunächst bedeckt, morgens ist es wolkig und grau mit teilweise Nebelfeldern und auch etwas Nieselregen ist nicht auszuschließen, die Temperaturen liegen bei 6 bis 9 Grad. Aber schon vormittags sollen diese auf 7 bis 10 Grad steigen. Allerdings bleibt es größtenteils wolkig, gegen Mittag soll sich die Sonne laut Meteobloulaide ein paar Mal durch die Wolkendecke drücken können. Die Temperaturen steigen auf 10 bis 15 Grad, es bestehe ein minimales Regenrisiko. Es weht ein schwacher Wind aus Nordost. In der Nacht soll es aufklaren und die Temperaturen auf 5 bis 1 Grad fallen.

Stellenweise könnte es wieder glatt werden

Der Samstag startet dafür größtenteils klar, nur vereinzelt hält sich Morgennebel. Die Temperaturen liegen morgens zwischen 2 und 4 Grad, die zum Mittag auf 9 bis 14 Grad steigen. Der Himmel bleibt wolkenlos, sodass die Temperaturen in der Nacht wieder auf -1 bis -10 Grad fallen können. Stellenweise könnte es erneut glatt werden.

Sonntagmorgen liegen die Temperaturen dann sogar noch zwischen -12 und -4 Grad, auch an diesem Tag ist der Himmel klar. Es werden erneut Temperaturen zwischen 9 und 14 Grad in den Mittagsstunden erreicht. Größtenteils soll es sonnig bleiben, nur vereinzelt ein paar Wolken am Himmel auftauchen. In der Nacht fallen die Temperaturen erneut auf -1 bis -7 Grad.

(L'essentiel)