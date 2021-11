Jean-​​Claude Schmit warnt vor Panikmache

432 Neuinfektionen in 24 Stunden. Das Gesundheitsministerium in Luxemburg hat am Donnerstag so viele Corona-Infektionen gemeldet wie zuletzt vor fast einem Jahr am 19. Dezember (424) – also noch vor der Impfkampagne. Auch wenn fast jeder zehnte Test positiv war – und die Positivitätsrate der Tests somit fast dreimal so hoch ist wie vor elf Monaten (3,39 Prozent) – ruft Jean-Claude Schmit, der Direktor der Santé, zu einer «vorsichtigen Interpretation» auf.

Zwar seien dies Anzeichen der angekündigten vierten Welle, doch gebe es durchaus Besonderheiten zu berücksichtigen, zumal der Montag ein Feiertag war. Die Personen seien daher nicht am Montag, sondern am Dienstag getestet worden und erhielten ihre Ergebnisse erst am Mittwoch – dem Tag, dessen Infektionen am Donnerstag veröffentlich wurden. «Die Anzahl der Tests (4500 statt sonst 2000 bis 2500) zeigt dies», analysiert Schmit und rät, «bis Freitag zu warten», um mehr zu erfahren. Die ersten Zahlen der kommenden Bilanz, die Schmit bis zum späten Donnerstagnachmittag vorlagen, scheinen seinen Angaben nach den Anstieg an Neuinfektionen nicht zu bestätigen.

«Die Zahl der Krankenhausaufenthalte ist leicht gestiegen», sagt Schmit: Auf der Normalstation werden mit 29 Patienten fünf Personen mehr behandelt, auf der Intensivstation liegen immer noch 13 Personen. Er weist darauf hin, dass es bei den Hospitalisierungen immer eine Verzögerung zu den Neuinfektionen gebe. Dennoch erwarte er dank der Impfungen «weniger Krankenhausaufenthalte und Todesfälle als im vergangenen Winter». Damals lagen bei ähnlicher Infektionszahl über 200 Personen im Krankenhaus, fast 40 davon auf der Intensivstation.

(nm/aub/L'essentiel)