Von der Finanzbranche an die Nähmaschine

Nach 20 Jahren in der Finanzbranche hat Ghislaine alias Ghigi 2019 alles hingeschmissen, um ihrer Leidenschaft nachzugehen: Nähen und Designen. Sie kramte die alte Nähmaschine hervor, die sie von ihrer Patentante geschenkt bekommen hatte, richtete eine kleine Ecke in ihrem Haus ein und legte los. Heute bietet sie Handtaschen, Einkaufstaschen, Haargummis, Masken, kleine Aufbewahrungsmöglichkeiten, aber auch Kissen an.

«Alle haben mir davon abgeraten, aber ich bin dabei geblieben», erinnert sie sich. «Es ist schwierig, von der Angestellten zur Unternehmerin zu werden», gesteht sie. «Aber ich lebe heute viel besser» – inmitten einer bunten, Handwerkswelt, die allmählich ihr Publikum findet. «Es ist schön zu sehen, dass es gut war, dass ich daran geglaubt habe.»

Im Sortiment hat Ghigi: Weihnachtskugeln für 18 Euro, Kissen von 45 bis 55 Euro, Handtaschen von 25 bis 45 Euro und Einkaufstaschen von 75 bis 120 Euro

Ghigi achtet auf die Qualität der Stoffe, die sie verwendet: «Sie kommen immer aus Belgien, Frankreich oder den Niederlanden.» Was ihr bei der Arbeit besonders wichtig ist? «So kreativ wie möglich zu sein, Dinge anzubieten, die man sonst nirgends sieht, und einzigartige Modelle zu entwerfen.»

Am 3. Januar wird sie den Pop-up-Store in der Rue Philippe II in Luxemburg/Stadt eröffnen. «Zum ersten Mal habe ich die Gelegenheit, dreieinhalb Monate lang in einem Geschäft zu arbeiten», freut sie sich. Bis dahin gibt es ihre Kreationen auf dem Weihnachtsmarkt Belle Etoile oder unter www.madebyghigi.com finden.

(mc/L'essentiel)