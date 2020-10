Als der Großherzog für Schlagzeilen sorgte

Der 1. Dezember 2008 wirkte wie ein Erdbeben in der politischen Landschaft Luxemburgs. Damals wollte Großherzog Henri aus Gewissensgründen das Gesetz über die aktive Sterbehilfe nicht unterschreiben. Nie zuvor in der Geschichte Luxemburgs war es zu einer solchen Situation gekommen. Bis dahin sah Artikel 34 der Verfassung vor, dass der Großherzog «den Gesetzen zustimmt und sie verkündet». Durch seine Weigerung, das zu tun, löste er eine Verfassungskrise aus. Diese konnte jedoch dank des guten Willens aller Parteien und vor allem des Großherzogs – der einer Beschränkung seiner Befugnisse zustimmte – schnell gelöst werden.

«Um die Gewissensfreiheit des Großherzogs – und die Meinung des Großherzogs verdient den gleichen Respekt, wie jede andere – haben wir eine Antwort gefunden, die alle Beteiligten zufrieden stellt», sagte der damalige Premierminister Jean-Claude Juncker. «Wir müssen die Verfassung dementsprechend ändern, damit der Großherzog als Teil der Legislative in Zukunft die Gesetze weiterhin verkündet, aber nicht mehr zustimmen muss», fügte Juncker hinzu.

Danach ging alles sehr schnell. In einem beschleunigten Verfahren wurde die Verfassungsänderung am 1. Dezember einstimmig verabschiedet (56 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung). Schließlich wurde das Gesetz mit 31 Ja-Stimmen bei 26 Nein-Stimmen und drei Enthaltungen am 18. Dezember verabschiedet.

(mc/L'essentiel)