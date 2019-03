«Singles können weniger Steuern sparen»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Seit Anfang der Woche ist die Petition, die eine steuerliche Entlastung für Singles fordert, offen für Unterschriften – die 4500 nötigen, damit das Thema in einer Abgeordnetensitzung diskutiert werden kann, wurden schnell erreicht. Somit wird die Petition nun ein Diskussionspunkt in der Chamber werden, natürlich inklusive aller betreffenden Minister, den Mitgliedern des Petitionsausschuss und dem Verfasser der Petition selbst.

Paare und Singles sollen in selbe Steuerklasse

Laut einer Studie der OECD zahlte ein Single im Jahr 2017 29,1 Prozent seines Bruttogehaltes an Einkommenssteuer und Sozialversicherungsbeiträgen. Im Vergleich dazu zahlt eine Familie mit Kindern durchschnittlich 5 Prozent Steuern auf alle Einkünfte – einschließlich Familienbeihilfen und sonstigen Unterstützungen. Der Petent möchte, dass verheiratete und alleinstehende Personen gleichermaßen in die Steuerklasse 2 eingestuft werden, derzeit sind alleinstehende Personen noch in der Steuerklasse 1.

Auf Seiten des OGBL erkennt Jean-Claude Bernardini an, dass «alleinstehende Menschen weniger Möglichkeiten haben, Steuern zu sparen». Aber außerhalb der Steuerklassen glaubt er, das das System «nicht genügend Steuerklassen für hohe Löhne bietet, damit diese stärker besteuert werden können».

Christophe Knebeler vom LCGB bleibt mit einer Antwort zurückhaltend. Er schlägt eine geringe Erhöhung der Lohnskala und eine Anpassung an die Inflation sowie eine Steuerbefreiung für den sozialen Mindestlohn vor: «Das würde sich direkt im Geldbeutel bemerkbar machen.»

(Jérome Wiss/Patrick Théry/L'essentiel)