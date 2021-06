Holen Grenzgänger Impfung in Luxemburg nach?

Ist Luxemburgs Ankündigung, bald auch Grenzgänger impfen zu wollen eine Nebelkerze? Viele der hier arbeitenden Bürger werden in ihren Wohnländern bereits die Möglichkeit zur Impfung erhalten haben. Das Gesundheitsministerium hatte angekündigt, Ende Juli und Anfang August die nationale Impfkampagne auch für Grenzgänger und Luxemburger, die im Ausland leben zu öffnen. Doch zuvor müssen laut Ministerium alle impfwilligen Einwohner geimpft sein.

Doch wie viele der etwa 200.000 Grenzgänger kommen dann zum Impfen nach Luxemburg? Das weiß keiner so genau. Der Hohe Kommissar für nationale Sicherheit Luc Feller räumt ein: «Es ist unmöglich, die Anzahl der Grenzgänger zu quantifizieren, die in Luxemburg potenziell geimpft werden könnten. Jeder Grenzgänger, der in seinem Wohnsitzland nicht geimpft wurde, kann dies in Luxemburg nachholen.» Das Großherzogtum hat seit Beginn der Kampagne bereits mehr als 15.000 Grenzpendler vorrangig geimpft, insbesondere das Personal aus dem Gesundheitswesen wurde hier versorgt. Die Impfstofflieferungen der EU-Kommission wurden jedoch nach Bevölkerungsanteilen berechnet. Deshalb konnten nicht alle CNS-Versicherten in Luxemburg geimpft werden.

Saarland bundesweit führend

Eines ist sicher, im August werden viele Grenzgänger ihre Injektionen bereits zu Hause erhalten haben. So steht das Saarland derzeit bei den vollständig Geimpften nach Bevölkerungsanteilen auf einem bundesweiten Spitzenplatz. 42,1 Prozent der Saarländerinnen und Saarländer waren am Dienstag vollständig geimpft. 57,4 Prozent waren mindestens einmal geimpft worden. Rheinland-Pfalz liegt beim vollständigen Impfschutz mit 34,3 Prozent deutlich hinter den Saarländern. Dort haben jedoch auch 54,7 Prozent der Bürger eine erste Impfdosis erhalten.

In Deutschland wurde die Impfpriorisierung am 7. Juni aufgehoben. Schnell einen Termin zu bekommen, kann jedoch Geduld und Hartnäckigkeit erfordern. In Deutschland steht die Impfung allen Bürgern offen, die in Deutschland wohnen und eine deutsche Krankenversicherung haben. Das schließt auch Grenzgänger ein.

Belgien auf Kurs

Auch in Belgien schreitet die Impfkampagne gut voran. Nach Schätzungen der Covid-Taskforce könnten 88 Prozent der Wallonen über 18 Jahre bis Ende Juli geimpft sein, wenn die Lieferungen wie vorgesehen eintreffen. Das teilte die Taskforce auf Nachfrage von L'essentiel mit. In der Provinz Luxemburg hatten gestern 74 Prozent der über 18-Jährigen bereits eine Dosis erhalten und 53 Prozent waren vollständig geimpft.

In Frankreich hatten nach Angaben des Gesundheitsministeriums 50,6 Prozent der Bewohner des Departements Moselle und 49,5 Prozent der Bewohner des Departements Meurthe et Moselle bereits eine Dosis erhalten (Stand: Dienstag). 34 Prozent der Mosellaner sind bereits vollständig geimpft, in Meurthe et Moselle liegt der Anteil bei 32,2 Prozent. Seit dem 15. Juni sind alle Personen ab 12 Jahren zur Impfung berechtigt. In der Region Grand-Est müssen Bürger derzeit zwischen 24 Stunden bis zu einigen Tagen auf einen Termin warten, erklärt die regionale Gesundheitsagentur auf Nachfrage unserer Zeitung.

Wartezeit unterschiedlich

Wie lange man warten muss hänge dabei von verschiedenen Faktoren ab. So hätten der Wohnort, das Alter und der Impfstoff Auswirkungen auf die Wartezeit, so die Regionalagentur. Aber auch die Frage, ob es sich um die 1. Impfung oder den Zweittermin handelt, habe einen Einfluss. 3100 Einwohner aus Grand Est hätten nach Angaben der Agentur ihre Impfungen in Luxemburg erhalten.

Die Präfektur Moselle hat zudem angekündigt, den Zugang zu erleichtern. Dazu wolle man die Impfzentren auch am Abend öffnen und Impfungen ohne Termin und in Einkaufszentren ermöglichen. Die Impfangebote stehen dabei allen Bürgern ab zwölf Jahren offen, bei Minderjährigen müssen die Eltern jedoch zustimmen. In Luxemburg hatten am Dienstag 60 Prozent der Bürger über 18 Jahren bereits eine Impfdosis erhalten. 36 Prozent waren vollständig gegen Corona geimpft.

(nm/hoc/L'essentiel)