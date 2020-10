Landwirte sollen auf Klimawandel vorbereitet sein

Die Landwirte im Großherzogtum müssen sich an die aktuellen Klimaveränderungen anpassen. Wie Romain Schneider, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und ländliche Entwicklung in einer Antwort auf die Anfrage des Abgeordneten François Benoy bestätigte, sei «das Grundwasser, das hauptsächlich für die Trinkwassernutzung genutzt wird, derzeit durch die Nitratbelastung in einem schlechten Zustand». Darüber hinaus bestehe die Gefahr, dass sich die Wasserqualität durch Nitratauswaschung aus landwirtschaftlichen Flächen weiter verschlechtere.

Um die Auswaschung von Nitraten in das Grundwasser zu reduzieren, fordert Romain Schneider die Landwirte daher auf, die Konzentration des Reststickstoffs in den von ihnen verwendeten Düngemitteln zu verringern und gleichzeitig ihre Kulturen zu variieren.

Klimawandel ist echte Herausforderung für Landwirte

Aus der Bilanz des letzten Erntejahres ging demnach hervor, dass das Getreidevolumen bis 2020 um 20 bis 30 Prozent zurückgegangen war. Dies sei natürlich auf die Dürre im Frühjahr und Sommer zurückzuführen, aber auch auf die klimatischen Launen des Herbstes 2019. Der Klimawandel sei daher eine echte Herausforderung für die Landwirtschaft im Großherzogtum.

Doch um das Grundwasser zu schützen und die Fruchtbarkeit der Böden zu erhalten, präsentierte Romain Schneider auch Lösungen: Der Minister betonte, dass «mit den vorrückenden Jahreszeiten und den starken Sommertemperaturen» der Mais nun immer früher geerntet werde. Dadurch sei es auch möglich, «im September eine Wintergrasdecke, eine Nitratfalle, zu installieren». Um die Mineralisierung im Herbst und die Auswaschung im Winter zu begrenzen, möchte der Minister auch, dass die Landwirte die Bodenbearbeitung verbessern, indem sie sich an der Fruchtfolge, also dem Wechsel zwischen den Kulturen, beteiligen.

(fl/L'essentiel)