Arbeitslosenquote ist so niedrig wie vor der Pandemie

Die Zahl der Arbeitslosen im Großherzogtum ist erneut gesunken. Wie die Adem am Dienstag mitteilt, zählte sie im Juni 16.402 ansässige Arbeitssuchende, also 3474 weniger als im Juni 2020 (ein Rückgang von 17,5 Prozent). Die Arbeitslosenquote lag demnach bei 5,7 Prozent, verglichen mit 5,8 Prozent im Vormonat und sieben Prozent im Vorjahr. So niedrig war die Arbeitslosenquote seit Februar 2020 (5,4 Prozent) nicht mehr.

Insgesamt profitierten demnach alle Arbeitssuchenden vom Aufschwung: Ob Männer (minus 18,9 Prozent) oder Frauen (-16,1 Prozent), Menschen unter 30 Jahren (- 31,2 Prozent) ebenso wie Menschen im Alter von 30 und 44 Jahren (minus 17,3 Prozent) – ganz unabhängig von der Qualifikation (minus 18,4 Prozent bei den Personen mit geringer Sekundarbildung und minus 17,4 Prozent bei den Personen mit Hochschulbildung).

9735 freie Stellen bei der Adem gemeldet

Auffällig ist jedoch, dass vor allem kurz- und mittelfristig Arbeitssuchende (weniger als ein Jahr) den Weg zurück in die Beschäftigung fanden (minus 38,4 Prozent bei den Nichterwerbstätigen, die zwischen vier und sechs Monaten auf Arbeitssuche). Auf der anderen Seite stieg die Zahl der Langzeitarbeitslosen (plus 2,7 Prozent).

Im Juni 2021 wurden 9735 freie Stellen bei der Adem gemeldet. Die von den Arbeitgebern am meisten nachgefragten Jobs waren im Hotel- und Gaststättengewerbe (Küchenpersonal und Cateringdienste), gefolgt von IT-Entwicklung, Organisationsberatung und Unternehmensführung.

