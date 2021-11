MeteoLux rechnet mit bis zu sechs Zentimeter Schnee

MeteoLux hat am Donnerstag die gelbe Warnstufe ausgerufen und Schneefällen im ganzen Großherzogtum vorhergesagt. Die Warnung gilt am Freitag von 18 Uhr bis Mitternacht. «Örtlich erwarten wir bis zu sechs Zentimeter Schnee», präzisieren die Meteorologen auf Anfrage von L'essentiel. Dieser Schnee «könnte sich in höheren Lagen halten», wobei im Süden des Großherzogtums eher weniger Schnee falle.

Auch wenn im Laufe des Wochenendes noch einige Flocken fallen könnten, der Großteil wird für die Nacht von Freitag auf Samstag erwartet. Für alle Autofahrer, die am Freitagabend noch mit dem Auto unterwegs sind, ist demnach Vorsicht geboten.

(nc/L'essentiel)