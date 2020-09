Waren die Grenzkontrollen illegal?

Die Kontrollen, die zwischen 20. März und 15. Mai vom Luxemburger Zoll an den Grenzen zu Deutschland durchgeführt worden sind, sollen laut einem Rechtsgutachten, das die Douanesgewerkschaft angefordert hatte, nicht rechtmäßig gewesen sein. Die Grenzkontrollen bei Vianden und Dasburg seien «ohne rechtliche Grundlage» erfolgt, heißt es in am Montag veröffentlichten Gutachten von Rechtsanwalt Marc Kohnen.

Während die deutsch-luxemburgische Grenze geschlossen war, notierten rund 50 großherzogliche Zollbeamte systematisch Name, Vorname, Kennzeichen und Gründe für den Grenzübertritt, um sie den deutschen Behörden zu übermitteln.

Schengener Abkommen sieht Sichtkontrolle vor

Laut Kohnens Gutachten sind Zollbeamte aber nicht mehr befugt solche systematischen Kontrollen durchzuführen. Lediglich Stichprobenkontrollen seien erlaubt, denn das Schengener Abkommen sehe im Personenverkehr lediglich «eine einfache Sichtkontrolle der die gemeinsame Grenze mit verminderter Geschwindigkeit überquerenden Personenkraftfahrzeuge, ohne diese anzuhalten» vor. Eine Ausnahme gibt es, «wenn die öffentliche Ordnung oder die nationale Sicherheit es erfordern».

Die luxemburgische Regierung habe während der Corona-Krise allerdings zu keinem Zeitpunkt geäußert, dass es für die nationale Sicherheit zwingend erforderlich sei, natürliche Personen daran zu hindern, das Luxemburger Staatsgebiet zu verlassen, stellt Kohnen in seinem Gutachten fest.

Auf Nachfrage von L'essentiel teilte das zuständige Finanzministerium mit, dass man diese Ansicht nicht teile und auch nicht weiter kommentieren wolle.

(mc/L'essentiel)