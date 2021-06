Luxemburgs Krankenhäuser atmen endlich auf

In der Cafeteria des Centre Hospitalier Emile-Mayrisch (CHEM) in Esch/Alzette werden seit einigen Tagen wieder Mahlzeiten ausgegeben. Im letztem Oktober war sie wegen der rasant steigenden Corona-Fallzahlen in eine Tagesklinik umgewandelt worden. Seit dem 13. Juni herrscht dort wieder Normalbetrieb. Der Zugang bleibt allerdings auf das Personal, Patienten und Besucher beschränkt – mit strengen Regeln und dem «Covid Check».

Am Freitag versorgte das Krankenhaus «nur» noch acht Covid-19-Patienten, zwei davon auf der Intensivstation. Bis auf eine Pflegestation haben «alle Dienste ihre ursprüngliche Funktion wieder aufgenommen», teilt die Klinik mit.

« Wir sind wieder im Jahr 2019 »

Auch das Centre Hospitalier du Nord (ChdN)spricht von einer «Rückkehr zur Normalität», genauso wie das Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL), auch wenn die Gefahr, die vom Sars-Cov-2-Virus ausgeht noch nicht gebannt ist. « Wir haben noch einen Patienten auf der Intensivstation», sagt Dr. Jean Reuter und ergänzt:« Das wird die neue Normalität sein. Von Zeit zu Zeit werden wir Covid-Patienten haben.» Offiziell bleiben die Krankenhäuser in Phase 3. «Der Krisenstab hat seinen Plan noch nicht offiziell an die Realität in den Krankenhäusern angepasst. Das wird jedoch bald erfolgen», erklärte das Gesundheitsministerium.

«Das Coronavirus bestimmt die Abläufe in unserem Haus nicht mehr», sagt Christian Kirwel, Pflegedirektor der Hôpitaux Robert Schuman: «Wir sind sozusagen wieder ins Jahr 2019 zurückgekehrt. Allerdings müssen wir in Bereitschaft bleiben und uns strategisch auf eine weitere Welle ausrichten».

(Nicolas Martin/L'essentiel)