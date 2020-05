Vielfältige Glückwünsche zur Geburt von Charles

In Luxemburg und innerhalb der großherzoglichen Familie trat am Sonntag beinahe alles in den Hintergrund. Schon sehr früh, brachte Erbgroßherzogin Stéphanie in der Maternité Grande-Duchesse Charlotte ihr erstes Kind zur Welt. Der Sohn des Erbgroßherzogs Guillaume heißt Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume und stellte sich auch bereits seinen erfreuten Großeltern, Henri und Maria Teresa, per Skype vor.

Ziemlich schnell sind natürlich viele Nachrichten in sozialen Netzwerken aufgeschlagen. Dabei ist es auch möglich, Glückwünsche ganz offiziell zu übermitteln, wie der großherzogliche Hof mitteilt. Aufgrund der Corona-Pandemie stellt der Hof der Öffentlichkeit ein virtuelles Glückwunschbuch zur Verfügung. Traditionell können persönliche Glückwünsche auch per Post an diese Adresse geschickt werden: Château de Fischbach, L-7430 Fischbach.

Spenden gehen an verschiedene Projekte

Glückwünsche und Nachrichten an die großherzogliche Familie können auf der Website des Großherzoglichen Hofes und in den sozialen Netzwerken an die Adresse des Hofes gerichtet werden. Darüber hinaus können Personen, die ein Geburtsgeschenk in Form einer Spende machen möchten, dies über die Website der Stiftung des Großherzogs und der Großherzogin tun.

Ein Teil der gesammelten Spenden wird für verschiedene Projekte zugunsten von Kindern im Großherzogtum verwendet, teilt der Hof in einer Erklärung mit. Der andere Teil werde demnach für Kinder in den am stärksten gefährdeten Ländern verwendet, in denen sich die Hungersnot seit Beginn der Corona-Pandemie verschlimmert hat.

(nc/L'essentiel)