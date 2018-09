Studenten werden mit 220 Millionen unterstützt

Die Zahl der Studenten, die von einer finanziellen Unterstützung des luxemburgischen Staats profitierten, war noch nie so hoch wie im vergangenen Studienjahr. Das geht aus den Statistiken hervor, die Bildungsminister Marc Hansen (DP) am Dienstag vorlegte.

Insgesamt 31.174 Studenten reichten 2017/18 einen Antrag ein, um von staatlicher Seite eine finanzielle Unterstützung zu bekommen. Davon wurden 28.390 bewilligt. Rund 117,4 Millionen Euro wurden in Form von Zuschüssen ausgeschüttet und 199,1 Millionen in Form von Darlehen. Die Anträge kamen von 18.853 Studenten aus Luxemburg und 12.321 aus dem Ausland. Im Studienjahr 2016/17 bekamen 27.494 Studenten eine Beihilfe überwiesen. «Wir können uns über diese Entwicklung freuen. Sie hängt mit der Demographie Luxemburgs und der Großregion zusammen, aber auch mit der Attraktivität der Luxemburger Hochschulen. Die ausgezahlten Beiträge entsprechen unseren Erwartungen», so Hansen.

Brüssel ist Magnet im Ausland

Ein näherer Blick auf die Zahlen zeigen, dass Deutschland das beliebteste Ziel für ansässige Studierende bleibt: 4525 Studenten aus dem Großherzogtum besuchten 2017/18 eine deutsche Hochschule. In Luxemburg blieben 3723 Studenten, 3479 gingen nach Belgien. Wie in den Vorjahren liegen die bei den ansässigen Studierenden beliebtesten ausländischen Universitätsstädte relativ nah am Großherzogtum. Am beliebtesten war im vergangenen Jahr Brüssel mit 1287 Studierenden.

Das beliebteste Studienfach bleibt BWL. In Luxemburg schrieben sich 12.734 Studenten für einen Bachelor-Studiengang ein, 4233 für einen Masterstudiengang und 302 begannen mit ihrer Promovierung.

(jg/L'essentiel)