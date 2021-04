So funktioniert die Corona-​​Beratungsstelle

Seit letztem Herbst gibt es in Luxemburg zwei Beratungsstellen für Menschen, die unter Covid-19-Symptomen leiden – unabhängig davon, ob sie zur CNS gehören. Seit ihrer Eröffnung haben die beiden Zentren 11.508 Menschen behandelt, so die neuesten Zahlen des Gesundheitsministeriums. In der Woche vom 29. März bis 4. April wurden 586 Besuche gezählt, ein Rückgang gegenüber 661 in der Vorwoche. Aber wie funktionieren diese Zentren, die seit dem 27. Oktober in Kirchberg und seit dem 18. November in Esch/Alzette eingerichtet wurden? Unsere Redaktion hat die Einrichtung in Kirchberg getestet.

Wer kann die Beratungsstellen aufsuchen?



Das Gesundheitsministerium ruft dazu auf, dass in den Covid-Konsultationszentren (CCC) nur Personen über 6 Jahre mit Symptomen einer Covid-19-Infektion oder solche, die bereits positiv getestet wurden, aufgenommen werden. Außerdem sind die CCCs nicht für Patienten mit schweren gesundheitlichen Problemen ausgestattet, die sich an Krankenhäuser wenden müssen. Die Anzahl der Personen, die sich um die Patienten kümmert, variiert je nach Bedarf, im Durchschnitt sind es etwa zehn Freiwillige pro Zentrum.

Unser Reporter litt bereits seit ein paar Tagen an einem üblen Husten. Während eines Spaziergangs in Kirchberg kam er auf die Idee, dass eine Beratung vielleicht sinnvoll wäre, statt zu riskieren, seine Kollegen anzustecken. Um 14.40, 20 Minuten vor der Schließzeit, kam er im Beratungszentrum an. Um kurz vor 15.00 Uhr war bereits alles vorbei. Nur wenige andere Patienten befanden sich mit ihm in der Beratungsstelle. Nach Angaben des Ministeriums hat das Zentrum in Kirchberg in den letzten sieben Tagen durchschnittlich 41 Patienten pro Tag empfangen, das sind längst nicht so viele wie am 2. November. An diesem Tag wurde die Beratungsstelle 118 mal konsultiert – Höchststand. In Esch/Alzette sind es heute noch durchschnittlich 60 Patienten pro Tag. Die höchste Besucherzahl verzeichnete die Beratungsstelle mit 87 Besuchen am 29. März.

Die erste Befragung fand bereits vor dem Eingang statt: «Welche Symptome haben Sie?». «Anhaltender Husten, daher mache ich mir ein wenig Sorgen». Anschließend mussten am Eingang die Hände desinfiziert und eine saubere OP-Maske aufgezogen werden, danach sollte der Sozialversicherungsausweis zur Bestätigung der Angaben vorgezeigt werden.

Erst eine Krankenschwester dann eine Ärztin

Zügig übernahm im Anschluss eine Krankenschwester, die unseren Reporter in ein improvisiertes Erstberatungszimmer führte, ein alter Bibliotheksraum, an dessen Wänden ein Stammbaum der großherzoglichen Familie hing. Hier wurden ein paar Fragen zu Symptomen und allgemeinem Gesundheitszustand gestellt. Kein hoher Blutdruck, keine chronischen Krankheiten, die Sauerstoffsättigung wurde geprüft – alles in Ordnung soweit.

Die Schwester führte unseren Reporter in ein anderes Zimmer und übergab an eine Ärztin. Diese stellte weitere Fragen zu den Symptomen und hörte ihn ab. Parallel dazu füllte sie ein Dokument für die Probenahme aus, die in einem anderen Raum durchgeführt werden sollte. Offensichtlich nicht sehr besorgt über die genannten Symptome, empfahl sie dennoch einen Tag im Homeoffice, bis das Testergebnis da sei. Die Ärztin warnte kurz vor: «Hier nehmen wir Proben durch die Nase».

«Besser als ein Rachenabstrich»

Ein Labortechniker am Ende des Korridors wartete schon und drehte kurz das Teststäbchen im Nasenloch, um die Probe zu entnehmen. Unangenehm, aber «es ist genauer als ein Rachenabstrich», erklärte er. Nach drei Sekunden war es geschafft. Danach ging es zum Kollegen, bei dem zwei weitere Tests gemacht wurden. Einer davon ein Selbsttest, beim anderen musste man in einen Behälter spucken. «Wir vergleichen sie mit den Ergebnissen des nasalen PCR-Tests, um zu sehen, wie zuverlässig die Tests für Kinder sind.»

Danach war das Prozedere beendet. Das Ganze dauerte rund 15 Minuten und wurde vom Personal gut und verständlich begleitet. Das Ergebnis des Tests, das negativ ausfiel, kam weniger als 20 Stunden später per SMS und E-Mail, und am Tag darauf per Post. Die beiden Beratungszentren sind jeden Tag von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Die Beratung ist kostenlos.

(jw/L'essentiel)