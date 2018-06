Schwimmbad in der Coque schließt über den Sommer

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Schwimmbad im Wellness Center in der Coque ist über den Sommer dicht. Wie bereits im letzen Frühjahr vonseiten der Regierung angekündigt, müssen am und um das Schwimmbecken herum Sanierungsarbeiten durchgeführt werden, «um den Komfort der Netzer des Beckens zu garantieren», wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Bei den Arbeiten werden unter anderem Teile der Beleuchtung ausgetauscht. Während der Bauarbeiten bleibt das Schwimmbad gesperrt. Diese finden zwischen dem 14. Juli und dem 16. September statt. Wer über eine Dauerkarte für den «Centre Aquatique» und «Fitness & Natation» verfügt, bekommt diese automatisch um zwei Monate verlängert.

In der Zeit vom 6. bis zum 27. August macht das Wellness Center aber sowieso Betriebsferien.

(dix/L’essentiel)