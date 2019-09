«Der Hotelbesitzer hat uns wie Geiseln festgehalten»

Der Konkurs von Thomas Cook hat bei vielen Urlaubern einen bitteren Beigeschmack hinterlassen. Denn selbst, wenn die meisten von ihnen mit dem nationalen Garantiefonds nach Hause zurückkehren können, läuft nicht unbedingt alles so schnell wie geplant. Bastien Lamborelle, der als Lieferant für das Transportunternehmen Interoute in Fötz arbeitet, musste die Insolvenz des Reiseunternehmens am eigenen Leib erfahren.

«Wir hatten einen wunderschönen Urlaub in Marmaris im Südwesten der Türkei, als wir plötzlich, am Montag, mehrere Busse sahen, die die englischen Touristen aus unserem Hotel abholten», sagt der 29-Jährige aus dem belgischen Arlon, der mit seiner Partnerin eine Auszeit vom Alltag nehmen wollte. «Ich machte mir zunächst keine Sorgen, aber am Dienstag wurde mir alles ziemlich unheimlich als unser Hotelbesitzer uns aus Angst, keinen Cent mehr von Thomas Cook zu bekommen, bat, 1400 Euro zu zahlen, damit wir wieder auf unser Zimmer konnten. Er hatte es einfach verriegelt», erzählt Lamborelle immer noch ungläubig.

Am Donnerstag in Belgien erwartet

«Allein am Dienstag habe ich fünf Stunden am Telefon verbracht, um Hilfe von den belgischen Ansprechpartnern zu bekommen», erzählt der Lieferant, dem sogar geraten wurde, zur türkischen Polizei zu gehen. «Aber hier sind wir weit davon entfernt, dass alles in geordneten Bahnen läuft. Wir wollen nicht riskieren, im Gefängnis zu landen. Solange er nicht ein Minimum an Garantien per E-Mail erhält, will uns der Hotelbesitzer nicht gehen lassen. Vielleicht läuft es anderswo besser, hier jedenfalls nicht. Er kann uns doch nicht als Geiseln nehmen.»

Bastien Lamborelle, der mit Neckermann, der belgischen Tochtergesellschaft von Thomas Cook, mit einem Last-Minute-Ticket in den Urlaub geflogen war, steckt seit drei Tagen in einem regelrechten Chaos und hofft, am Donnerstag endlich nach Brüssel zurückkehren zu können. «Ich werde erst dann definitiv beruhigt sein, wenn ich im Flugzeug sitze, der Flughafen ist eineinhalb Stunden vom Hotel entfernt», sagt der Belgier, der mit 70 weiteren Landsleuten in der Türkei festsitzt.

(fl/L'essentiel)