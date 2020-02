50 Quadratmeter kosten 15 Jahresgehälter

Neben der Mobilität genießt das Thema Wohnungsknappheit im Großherzogtum seit etwa einem Jahrzehnt die «oberste Priorität» der Regierung. Zum Positiven geändert habe sich in dieser Zeit aber herzlich wenig, findet die Idea Foundation, der Think Tank der Luxemburger Handelskammer, in einer ihren jüngsten Publikationen fest.

Schon 2010 habe die nationale Statistikbehörde Statec im Rahmen ihrer Veröffentlichungen Alarm geschlagen. Denn schon damals konnte die Zahl der fertiggestellten Neubauten nicht mit der rasant steigenden Nachfrage Schritt halten.

Eigentumsquote bleibt stabil

Zehn Jahre später, also 2020, ist die Lage nach Ansicht der Idea Foundation noch immer dieselbe: Der Bau hinkt der Nachfrage noch immer deutlich hinterher. Wenn sich etwas geändert habe, dann die Immobilienpreise – und zwar zum Negativen. Zwischen 2010 und 2019 sind sie um 56 Prozent gestiegen. Das Durchschnittseinkommen stieg im selben Zeitraum aber nur um 35 Prozent.

Um dieses Missverhältnis zu veranschaulichen, zieht die Stiftung einen Vergleich heran: «Im Jahr 2010 kostete eine 50 Quadratmeter-Wohnung in Luxemburg jemanden, der den Mindestlohn bezieht, etwa elf Jahresgehälter. 2019 musste dieselbe Person für dieselbe Wohnung 14,5 Jahre arbeiten. Die Eigentumsquote sei im zurückliegenden Jahrzehnt stabil bei 70 Prozent geblieben – dank der Niedrigzinsen der vergangenen Jahre und der öffentlichen Ausgaben, die den Immobilienkauf attraktiv machen.

(sw/L'essentiel)