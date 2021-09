Einige Düdelinger sind aktuell ohne Wasser

In der Rue Pasteur auf der geraden Seite (zwischen der Rue Révérend Père Jacques Thiel und der Rue Curie) in Düdelingen ist die Wasserversorgung wegen eines Lecks in der Hauptleitung unterbrochen worden, teilte die Stadtverwaltung in einer Erklärung mit. Der Vorfall wurde gegen 11.30 Uhr gemeldet, sagte eine Sprecherin gegenüber L'essentiel.

Man werde den betroffenen Anwohnern ab 13 Uhr einen Trinkwassertank zur Verfügung stellen. Der solle in der Rue Curie vor der Hausnummer 2 aufgestellt werden, heißt es von der Stadtverwaltung weiter. Die Stadt arbeite unter Hochdruck daran, die Leitung so schnell wie möglich zu reparieren.

(L'essentiel)