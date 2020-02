Die Anwohner von Dippach-​​Gare haben die Nase voll

Wer an diesem Mittwoch auf der Route des Trois Cantons unterwegs war, wurde womöglich am Bahnübergang Dippach-Gare von Demonstranten angesprochen. In einer gemeinsamen Aktion der Bürger von Dippach und Reckingen/Mess mit Kommunalpolitikern verteilten die Demonstranten Flyer und Croissants an die Autofahrer. Mit dieser Aktion wollte man bei den Autofahrern auf die Belastung aufmerksam machen, die sie täglich durch den starken Verkehr erleben.

Der im Jahr 2005 angekündigte Bau der Umgehungsstraße von Dippach-Gare, wurde auch in diesem Jahr wieder verschoben. Da die Schranken am Bahnübergang über längere Zeit am Tag geschlossen werden – laut Anwohner bis zu 45 Minuten pro Stunde – stauen sich die Fahrzeuge in den Ortschaften. Die Umgehungsstraße soll den Verkehr aus den Orten heraus bringen. Laut CFL fahren täglich 117 Züge durch Dippach-Gare. Darunter zu Spitzenzeiten etwa neun pro Stunde. Das Unternehmen erklärte gegenüber L'essentiel, dass es «alle Anstrengungen unternommen hat, um die Schließzeiten der Schranken zu reduzieren» und gleichzeitig die Sicherheit, Pünktlichkeit und Flüssigkeit des Bahnverkehrs aufrechtzuerhalten.

«Motorgeräusche, zu laute Musik, Müll oder Zigarettenstummel» so beschreibt Alain die Probleme der Anwohner. Der 46-Jährige wohnt sein ganzes Leben 80 Meter von der Schranke entfernt. Die Situation hätte sich im Laufe der Jahre zugespitzt. «Im Sommer gehe ich wegen des Geruchs der Auspuffrohre nicht einmal mehr in meinen Garten», fügt Josiane hinzu, sie lebt seit 2004 in Reckingen/Mess. Morgens werden die Anwohner regelmäßig durch den Stau vor ihrer Tür genervt. Manche Autofahrer würden vergessen, die Ausfahrten der Parkplätze und der angrenzenden Straßen freizuhalten. Während die Anwohner auf die Umgehungsstraße warten, sind sie also auf die Solidarität der Autofahrer angewiesen, die sich jeden Tag durch ihre Städte quälen. Carlo Muller, Bürgermeister von Reckingen, zieht ein positives Fazit der Aktion: «Die Autofahrer, die wir aufgeklärt haben, zeigen Verständnis für unsere Situation.»

(Valentin Rakovsky/L'essentiel)