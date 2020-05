«Vermeiden Sie Fahrten im Berufsverkehr»

Ab Montag rechnet Luxemburg mit einer verstärkten Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, da viele Menschen am 11. Mai wieder zur Arbeit zurückkehren werden. Die CFL raten daher den Fahrgästen, «Zug- oder Busfahrten während der Stoßzeiten so weit wie möglich zu vermeiden». Die Arbeitgeber sollen mit ihren Angestellten entsprechende Lösungen wie beispielsweise Home Office finden.

Für alle, die trotzdem fahren müssen, hat die luxemburgische Bahngesellschaft einige Verhaltensregeln definiert, um die Risiken einer Ansteckung so weit wie möglich zu begrenzen. Zusätzlich zu den vorgeschriebenen Schutzmasken an Bahnhöfen und in den Verkehrsmitteln, «werden die Fahrgäste aufgefordert, sich an Bord gleichmäßig zu verteilen» und das Social Distancing auf den Bahnsteigen zu berücksichtigen. Auch sollen die Menschen geordnet in ankommende Züge oder Busse einsteigen. Die verschiedenen Kontaktpunkte (Geländer, Knöpfe) sollen regelmäßig gereinigt werden.

«Die CFL werden die zum Schutz der Gesundheit des Personals und der Kunden ergriffenen Maßnahmen kontinuierlich bewerten und die notwendigen Schritte unternehmen, um sicheres Reisen zu gewährleisten», erklärte die Bahngesellschaft.

(th/L'essentiel)