Großherzog Henri feiert Naruhitos Thronbesteigung

Kimonos in jahrhundertealtem Stil, mythenbehaftete Insignien und ein imposanter Thron: Würdenträger aus aller Welt sind zur historische Zeremonie der Thronbesteigung des neuen Kaisers Naruhito nach Japan gereist. Auch Luxemburgs Großherzog ist in Tokio dabei.

Bei einer prachtvollen Zeremonie hat Japans neuer Kaiser den Wechsel auf dem Thron der ältesten Erbmonarchie der Welt verkündet. Er versichere, im Einklang mit der Verfassung seine Verantwortung als «Symbol des Staates und der Einheit des Volkes» Japans zu erfüllen, sagte der 59-jährige Naruhito am Dienstag von seinem überdachten Thron herab zu rund 2000 Würdenträgern aus dem In- und Ausland.

Würdenträger rund 190 Ländern verfolgten die Zeremonie

Der Monarch trug dabei eine braun-orangene Robe im Stile des 9. Jahrhunderts, die japanische Kaiser zu speziellen Anlässen tragen. Die lediglich 30 Minuten dauernde Zeremonie im Palast mitten in Tokio namens «Sokuirei Seiden no gi» (Zeremonie zur Thronbesteigung des Kaisers) entspricht den Krönungsfeierlichkeiten in anderen Ländern.

Die Zeremonie war Höhepunkt einer Reihe von Thronfolge-Ritualen, die im Mai begonnen hatten, als Naruhito die Nachfolge seines 85-jährigen Vaters Akihito antrat. Akihito war seit rund 200 Jahren der erste Kaiser Japans, der noch zu seinen Lebzeiten den Thron für seinen Nachfolger freimachte.

Würdenträger aus rund 190 Ländern und von internationalen Organisationen verfolgten die Zeremonie von Räumen und Gängen des Palastes aus, teils auch über Bildschirme. Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender zeigten sich beeindruckt von dem historischen Ereignis. «Da verbindet sich Geschichte, Tradition, die Freude über die Thronbesteigung des neuen Kaiserpaares, aber eben auch viel Hoffnung auf Zukunft», sagte Steinmeier im Anschluss an die Zeremonie in Tokio zu Journalisten.

(mb/L'essentiel/dpa)