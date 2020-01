Eugène Berger liegt auf der Intensivstation

Eugène Berger, Abgeordneter und Vorsitzender der DP-Fraktion, wurde am Freitag ins Krankenhaus eingeliefert und liegt seitdem auf der Intensivstation, wie seine Partei am Freitag in einer kurzen Pressemitteilung bekanntgab. Berger hat erst vor kurzem seinen 60. Geburtstag gefeiert.

+++Weitere Informationen folgen+++

(L'essentiel)