Luxemburger sind die Zweitreichsten in der EU

Das regionale Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, ausgedrückt in der Kaufkraft der Bürger, lag 2017 in Luxemburg bei 253 Prozent des Durchschnitts der 28 Länder der Europäischen Union. Das teilte das statistische Amt Eurostat am Donnerstag mit. Damit belegt das Großherzogtum in der Rangfolge der führenden Regionen des regionalen BIP den zweiten Platz. Davor landete nur der Westen der Metropole London im Vereinigten Königreich (626 Prozent). Über eine hohe Kaufkraft verfügen auch die Bürger in Südirland und der deutschen Stadt Hamburg.

Am anderen Ende der Rangliste rangieren vier bulgarische Regionen auf den letzten fünf Plätzen, wobei das BIP pro Kopf zwischen 31 Prozent und 39 Prozent des europäischen Durchschnitts liegt.

Was Luxemburgs Nachbarregionen angeht, so liegt die belgische Wallonie bei 84 Prozent des Durchschnitts, das Saarland und Rheinland-Pfalz in Deutschland bei 111 Prozent und Lothringen bei 75 Prozent.

(jg/L'essentiel)