Virtual Reality-​​Park öffnet in Luxemburg

Riad Taha eröffnet am heutigen Freitag in Esch-Belval den allerersten Virtual Reality-Park Luxemburgs. Und der 37-jährige Kommunikationsingenieur aus dem Sudan hat allen Grund stolz zu sein, denn das Leben hat es ihm bisher nicht leicht gemacht. Geboren ist der junge Mann im syrischen Homs. Im Jahr 2011 musste er aus seinem Land flüchten, weil er sich weigerte auf den sozialen Medien für Bachar el-Assads Regime Propaganda zu machen. Zwei Jahre danach kam er dann nach Luxemburg.

2016 ließ sich Riad mit seinem Bruder Tarek in Ettelbrück nieder. Dort öffneten die beiden ein Handy-Reparatur-Geschäft. Am 16. März 2020 – ganz zu Beginn der Corona-Pandemie – unterzeichnete er den Pachtvertrag für den VR-Park Luxembourg an der Porte de France in Esch-Belval. «Ich wollte dem Land etwas Neues anbieten», erklärt Riad. Trotz aller Schwierigkeiten in den vergangenen Monaten sei er stolz darauf, endlich einen Vergnügungspark eröffnen zu können. Dieser soll ab sofort insgesamt acht Arbeitnehmer beschäftigen – darunter einige Familienmitglieder sowie Einwohner Luxemburgers.

Am Donnerstag hatte L'essentiel im Voraus die Gelegenheit, einige der 15 VR-Headsets zu testen, die die Besucher in etwa hundert verschiedene VR-Welten transportieren werden. Wer in diesem Jahr die Schueberfouer vermisste und sich nach Abenteuer sehnt, der ist beim VR Park Luxembourg genau richtig. «Zum Start unseres Unternehmens werden unsere Kunden zuerst für fünf Euro alle Maschinen benutzen können», sagt Riad. «"Mister Coronavirus" hat zwar unsere Pläne ein wenig durcheinandergebracht, aber wir werden demnächst auch ein Restaurant öffnen – mit einer Kapazität für Geburtstagsfeiern oder Teambuilding-Events», sagt er. Auf den 500 Quadratmetern des VR Parks ist das Tragen einer Schutzmaske natürlich Pflicht. Überall steht den Gästen Desinfektionsmittel zur Verfügung. Zwischen den verschiedenen Maschinen ist der Sicherheitsabstand am Boden gekennzeichnet.

(fl/L'essentiel)