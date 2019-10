Maria-​​Teresa muss am Dienstag operiert werden

Artikel per Mail weiterempfehlen

Großherzogin Maria-Teresa hat sich am Knie verletzt und wird sich «auf Empfehlung ihrer Ärzte» einer Operation unterziehen müssen, wie der Großherzogliche Hof in einer Erklärung am Freitag mitteilte.

Die Operation ist auf Dienstag angesetzt und wird in Luxemburg stattfinden. «Die Großherzogin wird sich dann mehrere Wochen schonen müssen», so heißt es in der Erklärung. Die Umstände der Verletzung der Großherzogin sind nicht bekannt.

(L'essentiel)