«Wir werden einen guten Jahrgang haben»

In Luxemburg beginnt die Weinlese in diesem Jahr früher als üblich. «Die Winzer planen Anfang September zu ernten», bestätigt Robert Ley, Direktor des Weininstituts Remich, gegenüber L'essentiel. Wann genau, hänge natürlich von den Wetterbedingungen ab. «Wenn es noch etwas regnet, wird es schneller gehen», erklärt Robert Ley.

Auch Josy Gloden, Präsident der Domaines Vinsmoselle, sieht seinerseits den Erntebeginn früher eintreffen. «Wir werden sicherlich dem Zeitplan voraus sein. Meine persönliche Prognose geht davon aus, dass die Ernte um den 10. September beginnen wird.» Dies entspricht einem Vorsprung von etwa zwei Wochen gegenüber dem üblichen Erntebeginn an den Ufern der Mosel. Demnach war nicht nur der Frühling sehr heiß und sonnig, auch «die Traubenblüte war dem Zeitplan um zwei Wochen voraus», sagt er.

« Früher haben wir nach dem 15. September begonnen, in den letzten Jahren war es eher der Monatsanfang. »

In Frankreich beginnt die Ernte in einigen Weinbergen vier Wochen vor dem Zeitplan. In einigen Teilen der Burgund hat die Weinlese bereits am 12. August begonnen.« So früh fängt man nicht an. Das liegt an dem Regen, den wir in Luxemburg nicht bekommen haben», sagt Josy Gloden. Der Vorsprung sei absehbar gewesen, so Robert Ley. «Wir wissen, dass es vom Zeitpunkt der Traubenblüte etwa 90 Tage bis zur Ernte dauert. Die Wetterbedingungen waren günstig». Und das sei nicht zum ersten Mal der Fall: «Früher haben wir nach dem 15. September begonnen, in den letzten Jahren war es eher der Monatsanfang».

Dennoch hoffen die luxemburgischen Winzer noch auf ein wenig Regen. «Vor allem für die jungen Reben wäre dies gut, damit die Trauben mehr Saft haben. Und auf jeden Fall braucht die ganze Natur ein wenig Wasser», hofft der Chef der Domaines Vinsmoselle. «Ideal wären etwa zwei bis drei Tage Regen hintereinander, den ganzen Tag lang».

Günstige Bedingungen für einen guten Jahrgang

Die Qualität des Jahrgangs 2020 bleibt dennoch abzuwarten. Alles hänge vom Wetter in der letzten Phase vor der Ernte ab, sagt Gloden: «Wenn wir so weitermachen und es zur Erntezeit trocken ist, werden wir einen Jahrgang von Qualität haben». Für Robert Ley sind die Bedingungen für eine sehr gute Ernte sehr günstig. Aber es kann noch viel passieren. Gewitter, viel und ununterbrochener Regen. «Aber wir werden einen guten Jahrgang haben», ist Ley optimistisch: «Wenn es ein wenig regnet, wachsen die Reben schneller und während der Ernte wäre dann trockenes und nicht zu heißes Wetter optimal.»

