Jean Asselborn bezwingt legendären Mont Ventoux

Mission erfüllt: Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat den Gipfel des Mont Ventoux auf dem Fahrrad erklommen. Seine Reise trat der 70-jährige LSAP-Politiker im mehr als 730 Kilometer entfernten Chalons-en-Champagne am 27. Juli an. Asselborn, der als großer Fan der Tour de France gilt, wollte mit der ausgedehnten Radtour seinen «physischen und psychischen Zustand» nach seinem Sturz und dem Krankenhausaufenthalt Anfang Juni überprüfen.

Das Abenteuer endete am Dienstagabend. Asselborn veröffentlichte ein Foto, das ihn auf dem Gipfel des legendären Berges zeigt – 1912 Meter über dem Meeresspiegel. Der radelbegeisterte Außenminister hat bereits Touren durch Frankreich in den Jahren 2015, 2016, 2017 und 2018 absolviert.

Asselborn wurde Anfang Juni nach einem Sturz während einer Wanderung auf Mallorca ins Krankenhaus eingeliefert und in das Großherzogtum zurückgeführt, um dort im Krankenhaus behandelt zu werden. Sein Ministerium kündigte deshalb an, alle offiziellen Aktivitäten bis zum 16. Juni auszusetzen. Zwei Tage später empfing Asselborn jedoch Filippo Grandi den Kommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge – in seinem Krankenzimmer.

(Philippe Di Filippo/ L'essentiel)