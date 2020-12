Sonntag wird ein «großer Tag» für die Hauptstadt

Ana aus Bonneweg freut sich schon auf die neue Tram-Strecke zwischen der Place de l'Etoile und dem Bahnhof: «Sonntag wird ein sehr großer Tag für mich, mit meiner bald einjährigen Nichte und meinem Papa (81) mit der Tram in die Innenstadt zu fahren. Ich mag unsere neue Straßenbahn. Sie ist sehr farbenfroh und es ist viel schöner und schneller als mit dem Bus oder Auto».

Caroline kommt ursprünglich aus Paris und lebt jetzt in Limpertsberg und auch sie ist begeistert: «Die Straßenbahn ist magisch. Wenn es draußen grau ist, ist es wirklich schön, in dieser großen bunten Raupe unterwegs zu sein. Ich habe den Eindruck, dass die Leute um uns herum sagen: "Endlich sehen wir das Ergebnis nach so viel Leid", denn die Geschäfte in den Seitenstraßen haben sehr unter den Arbeiten gelitten. Ich hoffe, dass wir alle öfter zum Einkaufen hierher zurückkommen, denn es gibt viele interessante Geschäfte».

Ein Straßenbahn-Effekt? Bak, Inhaber der Lounge HQ, hofft auf den Tram-Effekt. «Im Moment ist es noch ruhig. Wir hoffen, dass ab dem 13. Dezember der Betrieb zunimmt.» Fernando, von der Metropolitan Bar, wird die Straßenbahn jeden Tag benutzen, aber er ist weniger zuversichtlich. «Bei den Arbeiten und der Enge in der Stadt befürchte ich, dass die Tram keine Wunder bewirken wird. Aber es ist ein Novum für die Nachbarschaft.»

(Nicolas Martin/L'essentiel)