CFL befürchten viele Probleme am Montag

In den kommenden Stunden und insbesondere am Montagmorgen rechnet die Luxemburger Bahngesellschaft CFL mit weitreichenden Problemen im Zugverkehr. Das teilen die CFL am Sonntagabend gegen 21 Uhr mit. Auch am späteren Montag sei noch mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen.

Die CFL raten daher allen Fahrgästen sich vorab über die App oder die Website cfl.lu zu informieren, ob ihr Zug überhaupt fährt oder ob er sich verspätet.

(L'essentiel)