Remich will weniger Autos in seinem Zentrum

Das Zentrum von Remich bekommt ein neues Gesicht. Der «Masterplan Réimech 2035», der zahlreiche Bauprojekte umfasst, die zwischen 2022 und 2035 realisiert werden sollen, wurde am Mittwochabend von der lokalen Politik vorgestellt. Der Plan wurde im Anschluss an eine Bürgerbefragung initiiert und soll einen Teil der derzeitigen Stadtplanung, insbesondere Fragen der Mobilität, überprüfen. Er sieht «eine Dezentralisierung der Parkplätze» vor. Konkret soll es dann acht Parkmoglichkeiten geben, die sich in einer Entfernung von zwei bis neun Gehminuten vom Zentrum befinden. Die Parkhäuser Um Gréin und Op der Millen werden zu den ersten Projekten gehören, die in Angriff genommen werden. Letzteres ist überdacht und wird auf dem Dach eine Eisbahn haben.

Die Autofahrer sollen künftig ihre Geschwindikkeit im Remicher Zentrum drosseln. Auf der N10 wird eine Tempo-30-Zone bis zum Marktplatz eingerichtet. Außerdem werden zwei gemeinsam genutzte Bereiche geschaffen, die für alle Verkehrsträger auf 20 Stundenkilometer begrenzt sind. Die Gemeinde setzt auch auf die Schaffung eines «echten Netzes von Fußgänger- und Radwegen».

Für Fußgänger ist eine neue Verbindung zwischen dem Brill Park und der Esplanade geplant. Die Esplanade soll in einem gewissem Umfang umgestaltet werden, mit einem Park und Promenaden in der direkten Umgebung. Die Go-Kart-Bahn und die Minigolfanlage werden laut Masterplan beibehalten. Außerdem plant die Gemeinde die Verlegung des Busbahnhofs nach einem von der Straßenbauverwaltung Ponts et Chaussées entwickelten Projekt aus dem Jahr 2017. Er wird auf den Parking des Sports verlegt, wodurch der Platz rund um das zentraler gelegene Besucherzentrum Remich frei wird.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)