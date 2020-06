Dylan trennt sich von Fidji... schon wieder

Diesmal ist wirklich alles aus zwischen Fidji Ruiz und Dylan Thiry. Nach einer kurzen Auszeit im Februar machten die beiden Reality-TV-Kandidaten, die gerade nach Dubai gezogen sind, ihre Trennung auf Instagram offiziell. Es war der Luxemburger, der am Sonntag die Initiative ergriff, indem er die Gründe für das Ende seiner Geschichte enthüllte.

«Fidji ist 30 Jahre alt und ich bin 25. Sie möchte eine Familie gründen, um erfüllt zu werden. Leider kann ich ihr das heute noch nicht geben», erklärte er in einem Video. Der Ex-Kandidat von «Koh Lanta Cambodge» auf TF1 gibt zu, dass es schwierig ist, mit ihm zu leben: «Ich habe einen beschissenen Charakter. Ich bin ein Verrückter, ein ewig unzufriedener Mensch, ich will immer mehr. Ich will nicht, dass meine Karriere heute in einer Familie endet», fügte Dylan hinzu. Ich möchte andere Dinge tun, ich möchte meine Träume verwirklichen. Fidji und ich haben nicht die gleichen Ziele. Deshalb gehen wir heute getrennte Wege».

« Er ist unkontrollierbar »

In seiner Botschaft verrät er auch, dass er Dubai verlassen will, weil er sich nicht mehr wohl fühlt. Fidji ihrerseits hat sich auch in sozialen Netzwerken über den Mann geäußert, den sie 2018 in «Les princes et les princesses de l’amour 2» auf W9 kennen gelernt hat. Und sie scheint mit den Erklärungen ihres Ex nicht wirklich einverstanden zu sein: «Das ist nicht der wahre Grund für unsere Trennung. Ich wollte schon seit Monaten keine Kinder haben, weil er unkontrollierbar ist und sich übertrieben verhält. Also, ja, ich habe einige gute Erinnerungen, aber leider auch viele schlechte», sagt sie.

Dennoch wünscht ihm die Französin für seine Zukunft «von ganzem Herzen das Beste». «Du bist ein Teil von mir. Ich habe dich geliebt und liebe dich immer noch aufrichtig, zwei Jahre vergisst man nicht», sagt sie. Viele ihrer Abonnenten haben sie unterstützt und ihr Taktgefühl gegenüber Dylan gelobt.

(L'essentiel/lja)