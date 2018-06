Die Party hat begonnen!

Das Wichtigste in Kürze

• Am morgigen Samstag, 23. Juni, begeht Luxemburg seinen Nationalfeiertag. Das Datum geht zurück auf den Geburtstag der einstigen Großherzogin Charlotte. Sie wurde zwar am 23. Januar geboren, aber wer feiert schon gerne im Winter...?

• Die Feierlichkeiten beginnen traditionell aber schon am 22. Juni. Ab Freitagnachmittag verwandelt sich das Land in eine einzige Partymeile.

• Das Online-Team von L'essentiel ist mit acht Frauen und Männern dabei und versorgt Sie mit den aktuellsten News, tollsten Fotos und kleinen Video-Reportagen: von der feierlichen Wachablösung vor dem großherzoglichen Palast bis zum Ende der längsten Partynacht des Jahres.

NEWS-TICKER

18 Uhr – Worte zum Nationalfeiertag

Anlässlich des Nationalfeiertags beschwört Premierminister Xavier Bettel den Zusammenhalt der Gesellschaft und verurteilt politische Kräfte, die die Gesellschaft spalten wollen. Lesen Sie hier den ganzen Artikel: «Luxemburg hat eine eigene Identität. Wir haben unsere Sprache, unsere Traditionen und unsere Gewohnheiten»

Xavier Bettel bei seiner Ankunft in Esch:

17.50 Uhr – Die Ruhe vor dem Sturm

In Luxemburg-Stadt sind die Straßen noch leer. Die Menschen verlassen so langsam die Büros, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Cafés und Restaurants bauen alles auf.

17.50 Uhr – Da sind sie!

Mit «Moien!»-Rufen haben die Escher das erbgroßherzogliche Ehepaar und andere Ehrengäste – wie etwa Premier Bettel – empfangen. Alle Bilder und Videos gibt's hier zu sehen.

17.20 Uhr – Gestatten, Tine!

Während Thomas in der Hauptstadt die trommelnde Garde filmt, ist Außen-Reporterin Tine in Esch und erwartet die offiziellen Feierlichkeiten.

16.50 Uhr – Warten auf Guillaume und Stéphanie

In wenigen Minuten wird das erbgroßherzogliche Paar am Place de la Résistance in Luxemburgs zweitgrößter Stadt eintreffen. Die Escher warten bereits gespannt auf den Beginn der Feier. Für den 17-jahrigen Martin hat die Feier schon Tradition: «Wir sind jedes Jahr hier und treffen unsere Freunde.»

16.30 Uhr – Video vom Wachwechsel

Falls Sie nicht dabei sein konnten, hat Außenreporter Thomas den Wachwechsel für Sie filmisch festgehalten. Hier geht's zu seinen Artikel.

16.15 Uhr – Wo ist Henri?

Am großherzoglichen Palast vollzieht sich in diesen Sekunden der feierliche Wachwechsel. Leider nicht dabei: Das großherzogliche Ehepaar. Henri nebst Gattin sind wohl schon auf dem Weg nach Fels, wo sie am späten Nachmittag erwartet werden. Bei Luxemburgs Verkehrsverhältnissen plant man da besser ein paar Minuten Puffer ein...

16.10 Uhr – Außen-Reporter Thomas im Gewühl

Beste Sicht auf den großherzoglichen Palast hat hingegen Thomas, einer unser vier Außen-Reporter am heutigen Tag. Salut, Thomas!

15.50 Uhr – Verkehrschaos vorprogrammiert

Falls Sie heute näher dran sein wollen der Mann am Newsticker, dann seien Ihnen die öffentlichen Verkehrsmittel ans Herz gelegt. Dann ist das mit dem Bier und dem Crémant auch kein Problem. Hier haben wir alle wichtigen Infos zu Bahn, Bus und Tram zusammengfasst: «So kommt das Partyvolk durch den Verkehr»

15.35 Uhr – Premier Bettel in London

Eine noch schlechtere Sicht auf den Palast hat übrigens Luxemburgs Premier. Der weilt in London... zumindest laut dieses Tweets am getrigen Tag. Aber eigentlich wird er heute in Esch erwartet. Wir sind gespannt.

Celebrating Luxembourg’s national day at our Embassy in London, just next to the building from where Grand-Duchess Charlotte found refuge in WWII. In the spirit of a longstanding friendship, I hope that the UK and the EU will remain close friends and partners in the future. pic.twitter.com/87JlmFME8N — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 21. Juni 2018

15.30 Uhr – Wir sind am Start!

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Nationalfeiertag-Spezial! Unsere Außen-Reporter – zu denen später mehr – sind alle auf dem Weg zu ihren ersten Einsätzen. Hofft zumindest der Mann am Ticker. Denn sollten sie das nicht sein, bekommen wir in etwa einer Stunde ein Problem: Von der L'essentiel-Redaktion in Differdingen ist die Sicht nämlich so schlecht auf den großherzoglichen Palast...

Hier am Desk stehen wir jedenfalls in den Startköchern:

