Frank Engel droht ein möglicher Strafprozess

Der ehemalige CSV-Präsident Frank Engel muss sich möglicherweise vor Gericht verantworten. Die luxemburgische Staatsanwaltschaft teilte am Dienstag mit, dass es noch in diesem Jahr eine öffentliche Anhörung geben könnte im Hinblick auf einen möglichen Strafprozess.

Die Behörde schreibt weiter, dass die Untersuchungen zum Arbeitsvertrag zwischen dem Verein «CSV Frëndeskrees» und dem Ex-Parteipräsidenten «kürzlich abgeschlossen» worden sind. Engel wird beschuldigt, zwischen Juni und Dezember 2020 zu unrecht ein Gehalt vom Verein bezogen zu haben. Der Verein steht der Partei nah. Am 19. März wurde die Vereinszentrale von Justiz und Polizei durchsucht.

Bis zur Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung

In dem anderen Fall, bei dem es um die Rückforderung von Sozialversicherungsbeiträgen geht, sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen, so die Staatsanwaltschaft. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gelte für Engel, wie für jeden anderen Beschuldigten auch, die Unschuldsvermutung, schreibt die Behörde in ihrer Mitteilung weiter.

Die Affäre hatte zu turbulenten Vorgängen geführt. Noch am 19. März hatte Engel zunächst angekündigt, seine Kandidatur für den Parteivorsitz der CSV zurückzuziehen. Einen möglichen Rücktritt erwähnte der Politiker dabei allerdings nicht. Nur wenige Stunden später vermeldete die Partei dann jedoch den Rücktritt ihres Vorsitzenden. Kurz vor dem CSV-Parteitag Ende April trat Frank Engel dann aus der CSV aus. Die Parteiversammlung wählte den CSV-Abgeordneten Claude Wiseler zum neuen Vorsitzenden.

(ol/L'essentiel)