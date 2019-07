«Mehr gelernt als in einem Jahr an der Uni»

Viele junge Menschen entscheiden sich für einen Sommerjob in der Gastronomie, nicht so Marjorie (20). Als Studentin für Kommunikation und Journalismus in Brüssel hat sich die junge Frau entschieden, einen Ferienjob zu wählen, der sie auf ihren späteren Beruf vorbereitet.

«Ich arbeite als Redakteurin im Createam bei Cactus mit. Es ist mein erster Studentenjob, der etwas mit meiner zukünftigen Karriere zu tun hat», erklärt sie. Vier Wochen lang wurden ihre Fähigkeiten bei Cactus in Windhof auf die Probe gestellt.

«Mehr gelernt, als in einem Jahr an der Universität»

Zwischen Interviews und Artikeln für den Blog oder die wöchentliche Broschüre des Unternehmens navigiert Marjorie zwischen den unterschiedlichsten Aufgaben hin und her. «Ich habe in einem Monat hier viel mehr gelernt, als in einem Jahr an der Universität», ist ihr Fazit. Und ihr Entschluss steht fest: Sie will Journalistin werden.

Im nächsten Sommer plant sie daher, wieder Erfahrungen im Journalismus zu sammeln. «Ich möchte meine Zeit in Sommerjobs investieren, die mir helfen, so viel Erfahrung wie möglich für meinen späteren Beruf zu sammeln», sagt sie.

(Ana Martins/L'essentiel/mb)