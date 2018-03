Moselschleuse bei Stadtbredimus gesperrt

Ein Schaden an der Moselschleuse Stadtbredimus-Palzem hat am Mittwoch die Schifffahrt zum Erliegen gebracht. Das teilte das Wasserstraßen- und Schiffahrtsamt Trier mit. Auch in den nächsten Tagen könnten an dieser Stelle keine Schiffe geschleust werden, sagte ein Mitarbeiter der Schleuse. «Die Kette ist unterbrochen.» Die Schleuse ist am rechten Untertorflügel beschädigt. Der Bereich soll im Laufe des Donnerstags trocken gelegt werden. Erst dann könne der Schaden bewertet werden, sagte der Mitarbeiter.

Schiffe, welche die Schleuse passieren wollen, müssen vorerst einen Liegeplatz aufsuchen. Knapp 20 Schiffe fahren täglich durch die Passage. Diese ist circa 35 Kilometer von Trier entfernt.

(L'essentiel/dpa)