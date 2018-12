«Sollte nicht schwer sein, neuen Job zu finden»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der angekündigte Stellenabbau beim Finanzdienstleister Clearstream sorgt für viel Gesprächsstoff im Luxemburger Bankenviertel auf dem Kirchberg. «Wir wissen natürlich nicht, wie es jenen geht, die ihren Arbeitsplatz verlieren werden. Aber wir arbeiten in einer Branche, die sehr dynamisch ist. Es sollte nicht allzu schwer sein, einen neuen Job zu finden», sagt ein Angestellter, während er in seiner Mittagspause am Clearstream-Gebäude vorbeigeht.

Vor einem Einkaufszentrum sitzen drei junge Angestellte auf der Treppe beim Lunch. «Ja, ich habe von Clearstream gehört. Bei uns ist die Lage zum Glück ganz anders. Wir haben nichts zu befürchten. Bei uns besteht Personalmangel», erklärt einer der drei, während seine Kollegen kopfnickend zustimmen.

Je nach Dienstalter gibt es jedoch unterschiedliche Auffassungen über die Vorgänge bei Clearstream. «Ich arbeite gleich nebenan. Ich fühle mit den 200 Menschen, die ihre Arbeit verlieren werden. Niemand ist heutzutage sicher, besonders in meinem Alter», erklärt ein Mitarbeiter, der seinen Arbeitgeber lieber nicht bekanntgeben will.

(Patrick Théry/L'essentiel)