Corona hat grüne Themen in den Schatten gestellt

«Um die Krise zu bewältigen, musste viel Energie aufgewendet werden. Als Parlamentsfraktion haben wir uns sehr stark auf krisenrelevante Themen wie Gesundheit, aber auch Hilfe für Unternehmen und Arbeitnehmer konzentriert», sagt Josée Lorsché, Vorsitzende der Déi Gréng-Fraktion. Die Lieblingsthemen der grünen Partei und Mitglied der Regierungskoalition sind daher etwas in den Hintergrund gerückt, auch wenn das grüne Konjunkturprogramm zeigt, dass sie nicht in Vergessenheit geraten sind.

«Wir werden uns wieder mit den Themen beschäftigen, die wegen der Krise etwas ins Abseits geraten sind», so Josée Lorsché. «Der Klimaplan zur Reduzierung der CO2-Emissionen» wird eine der Prioritäten für das nächste parlamentarische Jahr sein. Ein weiteres brennendes Thema ist der Wohnungsbau, an dem die Grüne Partei mit ihrem Minister Henri Kox arbeitet. «Wir wissen, dass es an Mietwohnungen und erschwinglichem Wohnraum mangelt. Er ist es, der die Dinge in die Wege leiten wird, indem er weiter auf die Gemeinden zugehen und Investitionen für erschwinglichen Wohnraum anregen wird», so Lorsché.

Radwege müssen sicherer werden

Auch die Mobilität hat weiterhin eine hohe Priorität und ist für Luxemburg von entscheidender Bedeutung. «Wir haben es bereits mit einigen Abschnitten der Tram umgesetzt, wir haben enorme Investitionen in das Schienennetz. Aber wir müssen weiter an diesem Thema arbeiten, insbesondere an den Radwegen, die sicher gemacht werden müssen. Die Menschen bevorzugen das Fahrrad, wenn die Wege sicher sind». Daher arbeite man an der Planung sicherer Strecken zwischen großen Städten wie Luxemburg - Esch oder Bettemburg - Luxemburg.

Selbst im Schatten des Virus sind ökologische und klimatische Themen daher nicht verschwunden. Und sie sollten bald wieder in den Vordergrund rücken, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Vorbereitung des Haushalts 2021, für den der Abgeordnete François Benoy zum Berichterstatter ernannt wurde.

(jw/L'essentiel)